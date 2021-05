DEBAT: Nye Borgerlige vil privatisere Hillerød Forsyning

Morten Bille, der er spidskandidat for Nye Borgerlige i Hillerød, vil have Hillerød Forsyning over på private hænder. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Hillerød - 30. maj 2021 kl. 08:00 Af Morten Bille, spidskandidat for Nye Borgerlige i Hillerød, Søbuen 111, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

Hillerød Forsyning er desværre kendt for en lang række af dårlige sager. Om det skyldes manglende rettidig omhu af bestyrelsen eller uklar ejerstrategi kan være svært at vurdere.

Men heldigvis pågår der nu eksterne undersøgelser, som forhåbentlig kan bruges fremadrettet til at skabe bedre interne kontroller, og samtidigt bør det vurderes, om der kan placeres et administrativt og politisk ansvar for de mange dårlige sager i Forsyningen.

I Nye Borgerlige tror vi desværre, at den dårlige kultur kan være svær at ændre, og vi har mistet troen på, at Hillerød Forsyning nogensinde kan blive effektiv og leve op til god selskabsledelse.

Derfor ønsker Nye Borgerlige at privatisere Hillerød Forsyning, og vi er helt overbevist om, at der opnås lavere priser og muligvis også bedre kvalitet.

Nye Borgerlige ønsker konkurrenceudsættelse af de områder, som lovgivningen giver mulighed for. Ved at ændre ejerforholdet fra kommunalt til privat slipper vi samtidigt for. at bestyrelsesposter i Forsyningen besættes som del af konstitueringsaftalerne og bemandes med politikere, som måske ikke altid har den rigtige erfaring.

Ved konkurrenceudsættelse kan vi tiltrække bestyrelsesmedlemmer med de helt rigtige erfaringer og kompetencer.

Røde partier vil traditionen tro tale om risikoen for højere priser ved privatisering - det tror Nye Borgerlige ikke. og virkeligheden er, at Hillerød Forsyning er Danmarksmester i høje priser - så skatteyderne kan kun vinde ved privatisering.