"Nu er det også på tide at se på, om Hillerød egentlig skal være større - eller om fokus fremadrettet skal være på alle de borgere Hillerød kommune allerede har," siger Morten Bille, der er spidskandidat for Nye Borgerlige i Hillerød, i dette debatindlæg.

DEBAT: Nye Borgerlige ønsker stop for flere boligblokke

Hillerød - 19. august 2021 kl. 17:30 Af Morten Bille, spidskandidat for Nye Borgerlige Hillerød

De seneste mange år er Hillerød vokset. Flere nye borgere er kommet til, og nye bygninger er vokset frem i både i bymidten og andre steder i Hillerød.

I Nye Borgerlige har vi fra start stemt imod flere boligblokke i bymidten, for vi ønsker at værne om det historiske Hillerød. Nu er det også på tide at se på, om Hillerød egentlig skal være større - eller om fokus fremadrettet skal være på alle de borgere Hillerød kommune allerede har.

I Nye Borgerlige mener vi det sidste.

Hvis du kører rundt i kommunen, er du ikke i tvivl: Der graves og bygges stort set over alt. Desværre kører du også på hullede veje - et resultat af massiv underinvestering i vedligeholdelsen af veje og også kommunalt ejet bygninger.

Denne underinvestering bliver dyr at få rettet op på, og med de store nyinvesteringer i udvidelsen af Hillerød Kommune med 10.000 nye indbyggere - er der en tendens til at anlægsbudgettet anvendes til de nye bolig- og erhvervsområder. Fakta er, at investeringer koster på den korte bane, og at det tager år, før investeringen er tilbagebetalt.

I Nye Borgerlige mener vi, at vi skal stoppe for massive udbygninger. Flere boligblokke i bymidten vil ødelægge det historiske Hillerød - og yderligere udbygning generelt vil fremadrettet trække pengene ud i de nye investeringer og væk fra grundlæggende kernevelfærd.

Derfor mener vi, at udbygningen skal ske med omtanke og i respekt for vores vej - og bygningskapital. Det er borgernes penge.

I Nye Borgerlige ønsker vi et opgør med omfanget og tempoet for udbygningen af vores kommune, og at der fokuseres på kernevelfærd, og ikke mindst at penge på anlægsbudgettet anvendes til at vedligeholde eksisterende veje og kommunale bygninger.

Hillerød skal fortsat være den hyggelige, større provinsby, som vi alle elsker - og ikke den nye Ørestad.