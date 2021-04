DEBAT: Nul kroner til lokalbanerne

Her i Nordsjælland kan vi glæde os over, at regeringen i sit nye trafikudspil har sat 400 millioner kroner af til den ombygning af Hillerød station, som vi har ventet længe på, og som gør det muligt at køre med tog direkte fra Helsingør, Gilleleje og Tisvildeleje via Hillerød til den nye Favrholm Station ved det kommende Nyt Hospital Nordsjælland. Der også penge til flere afgange med S-toget til Hillerød. Rigtig godt.