DEBAT: Nu venter vi på Venstre

Hillerød - 03. maj 2021 kl. 16:17 Af Knud P. Hansen, Ladegårdsvangen 8, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

Med Venstres ønske om udsættelse af lokalplansforslaget om "genbrug" i Uvelse, hvor argumenterne bl.a. er, at Klaus Markussen (V) mener, at mulighederne ikke er udtømt, samt at virksomheden (pr. mail) nu er indstillet på at imødekomme mere af det, der bekymrer borgerne, og som reelt drejer sig om RØG, STØJ og MØG - og om dit og mit drikkevand!

Det, der kan overraske, er, at man til et åbent byrådsmøde ikke præsenterer blot en flig af det virksomheden sammen med Venstre mener, er relevant for en ændret politisk stillingtagen? Der er trods alt gået fire års undersøgelser forud? Det kan ligeledes undre, at Venstre - sammen med virksomheden - forsøger at få det til at se ud, som om modstanderne af projektet er imod grøn omstilling?

Men hvis Venstre og virksomheden samt formanden for C4, Jesper Følbæk Nielsen, kan komme med nye løsninger på problemstillingen, er det naturligvis OK. I modsat fald må argumenterne desværre ses som erhvervslivets gentagne forsøg på at diktere egne vilkår!

