Børn har forskellige behov, så der er brug for et bredt udvalg af dagtilbud, skriver Hans Andersen fra Venstre. Pressefoto

DEBAT: Nu står børnepasningen for skud

Hillerød - 15. januar 2021 kl. 15:56 Af Hans Andersen, folketingsmedlem, Venstre Kontakt redaktionen

Endnu engang viser regeringen sin frihedsindskrænkende socialdemokratiske politik, der påvirker helt almindelige danskeres hverdag. Denne gang er det private dagtilbud, der står for skud.

Regeringen og dens støttepartier er blevet enige om at forbyde nyetablering af private dagtilbud. De forsøger dermed at diktere, hvor vi forældre skal vælge at overlade vores børn størstedelen af dagen.

Der findes utallige private dagtilbud, der rummer dygtige og engagerede medarbejdere, som går på arbejde hver dag og gør en forskel - også i Hillerød Kommune. Her finder man både Brumbassen, der har fokus på udeliv, fantasi og kreativitet, Vandpytten, hvor bevægelse og naturen er i fokus, og Nr. Herlev Børnehus, der fokuserer på frisk luft og motion hver dag året rundt.

Jeg er selv far til fem. Nogle små, andre lidt ældre. Jeg kender derfor selv til værdien af, hvor vigtigt det er at have velfungerende dagtilbud med dygtige fagfolk til at passe på vores børn. Det er afgørende for indretningen af en hverdag, hvor arbejde og privatliv skal gå op i en højere enhed. Vigtigst af alt, handler det om børnenes trivsel. Private dagtilbud giver mulighed for at opfylde ønsker, som det offentlige ikke kan tilbyde. Det kan både være af hensyn til afstand, en særlig profil, forældrenetværk og lederskab.

Vi forældre ved bedst selv, hvad der er det bedste for vores børn. Vi ved også, at ikke to børn er ens. De har forskellige behov, og derfor er der også brug for et bredt udvalg af dagtilbud, som kan tilgodese netop disse. Regeringen bør omfavne forskellighederne ved de forskellige tilbud, der findes i Hillerød Kommune, i stedet for at monopolisere vores velfærd.

