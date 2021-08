Nanna Larsen håber, at politikerne vil beslutte at etablere såkaldte Nest-klasser i Hillerød. Arkivfoto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

DEBAT: Nest-klasser er 'en fantastisk mulighed'

Hillerød - 10. august 2021 kl. 17:40 Af Nanna Larsen (mor til Maja), Nordre Jernbanevej 14, Hillerød Kontakt redaktionen

Jeg er mor til en 10-årig pige med infantil autisme og skriver indlægget, da der er budgetforslag om, Hillerød Kommune vil udvikle sit eget skoletilbud inspireret af Nest-klasser (en klasse med 20 elever, hvoraf fire-fem har autisme. Klassen har to lærere tilknyttet, red.).

Læs også: Hillerød kan få særlige klasser med plads til særlige børn

Jeg ser Nest-klasserne som en fantastisk mulighed, som kan understøtte børn og unges trivsel, udvikling og læring, idet de kan udvikle sig tæt på en almindelig hverdag. Ved at gå i Nest-klasserne ser jeg en mulighed for, at eleverne vil være en del af og være med til at bidrage til fællesskabet, hvilket jeg ikke oplevede, min datter havde mulighed for i sit tidligere skoletilbud.

Min datter startede sin skolegang i specialklasserne på KCV. Hun blev imødekommet i sit særlige behov i 0. klasse og 1. klasse. Lærerteamet forstod hende og læste hendes signaler. Efter lærerskifte oplevede jeg, at min datter blev set ud fra sin diagnose, og jeg hørte flere gange, at "det kan hun ikke grundet sin autisme".

Hun tilegnede sig ikke længere faglige og sociale kompetencer. Hun begyndte at tabe færdigheder og havde et meget negativt selvbillede.

Jeg oplevede ikke en nysgerrighed og undersøgende tilgang til min datters ressourcer, behov og forudsætninger for undervisningen og det sociale.

Jeg kunne ikke se, at jeg havde andet valg end at sadle om og kontaktede Frederiksborg Byskole. Jeg var nysgerrig på, om de ville kunne imødekomme hendes behov i en almindelig folkeskoleklasse. Min datter skiftede skole op til juleferien. Hun oplever nu at være en del af et klassefællesskab og have samme interesser som sine klassekammerater. Jeg oplever, at lærerne tror på hende og ser hendes ressourcer.

Min datter tager nu imod faglig læring svarende til andre børn. Min datter har fortsat sine udfordringer, men hun trives og udvikler sig, trods hun bruger uendelig meget energi på at følge med både fagligt og socialt.

Jeg ville ønske, min datter havde mulighed for at gå i en Nest-klasse, da hun vil profitere af den struktur, som vil være bygget op omkring hendes dag, særligt når hverdagen bliver mere kompleks, som den gør i de større klasser.

Jeg tror, Nest-klasser kan give eleverne en bredere og større fællesskabsfølelse, hvor de vil være en del af et udviklende fællesskab i et alment miljø, som de kan spejle sig i samt i et mere kontinuerligt undervisningsmiljø.

