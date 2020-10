Fire biler på Bazkes Bakke, der holder så langt fra hinanden, at de spærrer for en femte plads. Privatfoto

DEBAT: Nem og billig vej til flere parkeringspladser

På fotoet ser man parkering på Bazkes Bakke en typisk dag: Fire biler, der holder for langt fra hinanden og derfor spærrer for den femte plads, der kunne være der.

Ingen asfaltering, ingen striber, ingen vedligeholdelse. Det eneste, der vil koste penge, er et par skilte, som viser, at stykket fra Helsingørsgade til midten er heldags, medens resten mod Barokhaven er tre timers.

Under de store træer på vejen er der lagt store sten, men for langt ude. De kunne til en start rykkes tættere sammen for at give mere plads.