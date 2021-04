Lars Elbrandt Foto: Kim Agersten

DEBAT: Nej til private omsorgsforsikring

Hillerød - 18. april 2021 kl. 22:02 Af Lars Elbrandt, SF Hillerød, Traneholmen 16, Hillerød Kontakt redaktionen

Det skal ikke være ens pengepung der afgør om man kan få hjælp.

Flere ældre finder det nødvendigt at forsikrer sig mod huller i den offentlige velfærd. Tryg-forsikring tilbyder omsorgsforsikring som blandt andet dækker hjemmepleje. PFA-forsikring rådgiver direkte at tegne omsorgsforsikringer, da behovet for omsorg og hjemmehjælp er højere end det, som det offentlige kan levere. I PFA's seniorboliger og på friplejehjem tilbydes også tilkøb af pleje og hjælp.

Det er tydeligt at mange ældre har manglende tillid til, at de kan få den hjælp, de har behov for. Det kan man godt forstå når hjemmehjælp og hjemmesygepleje konstant er presset økonomisk samtidig med at flere og flere har brug for hjælp. Det er en kæmpe falliterklæring for velfærdssamfundet, hvis løsningen bliver private omsorgsforsikring, da brugerbetaling øger ulighed og rammer især de grupper, der har størst behov for sundhedsydelser. Om man kan få hjælp skal ikke være bestemt af størrelsen på ens pengepung.

I Hillerød må vi sikre, at vi også fremover kan tage os godt af alle, der har behov for det. Det er afgørende, at økonomien passer til behovet, at vi sikrer flere hænder og at nye ældreboliger og plejehjem skal være kommunale eller selvejende institutioner. Målet skal være ordentlig ældrepleje, hvor man kan få den nødvendige hjælp og pleje fra det kommunale, uanset om man er rig eller fattig.