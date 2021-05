Naturfredningsforeningen håber inderligt, at der vil rejse sig en borgerstorm mod de planlagte højhusbyggerier i Hillerød, skriver Jørgen Nielsen. Privatfoto

DEBAT: Nej til højhusbyggeri i Hillerød

Hillerød - 26. maj 2021 kl. 15:24 Af Jørgen Nielsen, Danmarks Naturfredningsforening, Aspehaven 8, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

I startredegørelsen for stationsnær bebyggelse, vest for den kommende Favrholm Station, er det planlagt at opføre et højhus på 14-15 etager, dvs. højere end træerne i den nærliggende St. Dyrehave, der er udnævnt til verdensarv.

Læs også: 14 etagers højhus skal skyde op på bar mark

I det stationsnære centerområde mellem Overdrevsvejen og Frederiksværkbanen er der planlagt et lignende højhus.

Højhusene vil være synlige og fremstå som fremmedelementer i forhold til skoven og de åbne arealer.

Endelig venter vi på at se yderligere fire højhuse skyde op på Frederiksbro. De to, der her allerede er opført, kan ses tydeligt, når man står så langt væk som ved Arresø, og de rager også tydeligt op, når man fra Hammersholt ser ind over byen. Markante og tunge klodser i modsætning til slottets elegante spir. Fra Slotssøen kan man også nyde synes af dem (se vedhæftede foto).

Vi har svært ved at forstå politikernes interesse for at bygge højt. Tilsyneladende uden tanker for, hvorledes højhuse ved den nye station vil påvirke det eksisterende landskab med skov, fredede og beskyttede naturområder samt de åbne arealer syd for Overdrevsvej. Den grønne og smukke indkørsel til byen, som vi holder af, vil blive vil spoleret fuldstændigt af markant højhusbyggeri.

Opgaven og udfordringen må være at få nybyggeri til at falde ind i et harmonisk sammenhæng med omgivelserne. At lade nybyggeri ske inden for de rammer, som de eksisterende forhold tillader. Uden det for øje risikerer vi at ødelægge det, som giver Hillerød kvalitet.

Selv om kommuneplanen mærkværdigvis tillader højhusbyggeri, er det ikke nødvendigt slavisk at udfylde den ramme. Den nye kommuneplan bør fjerne den mulighed. Politikerne bør ligeledes grundigt overveje dimensionerne af de kommende fire højhuse på Frederiksbro.

Det er nødvendigt at skære 4-5 etager af disse bygninger, hvis vi skal undgå totalt at skamfere byens silhuet.

Vi anbefaler og håber inderligt, at der vil rejse sig en borgerstorm mod de planlagte højhusbyggerier.

