Kommunen er pt. IKKE god nok til at passe træer med beskæring og fejning, så hvorfor beslutte sig for mere af det arbejde, som man hvert år vælger at spare på, spørger Leni Blensø. Privatfoto

DEBAT: Nej tak til vejtræer og brosten i bykernen

Vi har så meget smuk kulturarv i Hillerød i slottet og slotsparken. I resten af byen bør vi have et mindre romantisk udgangspunkt og først og fremmest sikre en praktisk, brugervenlig og økonomisk indretning. Kommunen er pt. IKKE god nok til at passe træer med beskæring og fejning, så hvorfor beslutte sig for mere af det arbejde, som man hvert år vælger at spare på? Socialdemokratiet, Venstre og SF har stemt for forslaget i to udvalg, men det fortjener at blive diskuteret i valgkampen.