Hvor er forståelsen for at give naturen og biodiversiteten lov til i urørt tilstand at genskabe den økologiske balance, der er så nødvendig for sikre vores arter og naturen for fremtiden, spørger Michael Liesk fra SF. Foto: Michael Liesk

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Naturnationalpark på godt og ondt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Naturnationalpark på godt og ondt

Hillerød - 26. marts 2021 kl. 16:06 Af Michael Liesk, kandidat til Region Hovedstaden for SF, Humlehaven 16, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

Debatten om Naturnationalparken i Gribskov har ført til mange overskrifter. Det synes nærmest, at alverdens ulykker er forbundet med den kommende Naturnationalpark. Rytterne, jægerne og friluftsorganisationer har alle på forskelligvis udtrykt deres bekymringer over parken og især deres egne muligheder for at udøver deres interesser.

Men hvor er forståelsen for at give naturen og biodiversiteten lov til i urørt tilstand at genskabe den økologiske balance, der er så nødvendig for sikre vores arter og naturen for fremtiden?

Vi taler om små 25 procent af Gribskov, der nu hegnes for at give store som små græsser mulighed at sikre denne proces, og ja, det er på mange måder grotesk at tænke på, at vi i dag bliver nødt til at hegne for at genskabe den natur, der dels er forsvundet og hårdt presset, et faktum der mere end almindeligt kendt.

Jeg er hverken biolog eller forsker, men holder umådeligt meget af naturen. Jeg glæder mig over, at regeringen og dens støttepartier nu har sat naturen på dagsorden.

De kommende Naturnationalparker kan blive et skridt i den rigtige retning, og det er et fælles ansvar at stoppe tilbagegangen i biodiversiteten.

relaterede artikler

Hegn og manglende opsyn i parker vækker bekymring 12. marts 2021 kl. 09:01

Elge, kreaturer og krondyr skal nippe skoven vild 18. februar 2021 kl. 04:00