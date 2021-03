DEBAT: Når staten spiller Uno

Og da Hillerød Forsyning er et kommunalt ejet selskab og drives som et Hvile-I-Sig-Selv-Selskab, hvor der burde være balance i regnskabet - så bliver de ulovlige opkrævet moms-penge ikke betalt tilbage - fordi der så vil være et underskud, som så skulle dækkes af forbrugerne - og det er så her, at Staten og kommunerne smider et Uno-kort, for selvfølgelig vil kommunen ikke betale noget tilbage, selvom det er ulovligt opkrævet.