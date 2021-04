Mette Thiesen vil kæmpe for motorvejene til Hillerød og Frederikssund. Pressefoto

DEBAT: Motorvejene skal helt til Hillerød og Frederikssund

Hillerød - 09. april 2021 kl. 15:58 Af Mette Thiesen, medlem af Folketinget og byrådsmedlem i Hillerød, Nye Borgerlige Kontakt redaktionen

Regeringens infrastrukturudspil er blevet præsenteret, og det indeholder flere gode motorvejsprojekter, som vi også ønsker i Nye Borgerlige. I Nordsjælland gælder det blandt andet færdiggørelsen af Frederikssundmotorvejen og forlængelsen af Hillerødmotorvejen.

Vigtige projekter, der vil sikre vækst og fremgang. Der er et behov for en hurtig udbygning af vejnettet, da danskerne bruger alt for lang tid i kø, så det er bare med at få spaderne i jorden.

Jeg ser frem til de kommende forhandlinger, hvor jeg vil kæmpe for, at motorvejsprojekterne bliver til virkelighed, så vi reelt set får motorvejene helt til Hillerød og Frederikssund.

Og så vil jeg som lovet også kæmpe for, at brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys Bro i Frederikssund bliver afskaffet. For det er simpelthen ikke rimeligt, at der internt i en kommune er en betalingsbro.

Det er langt fra sikkert, at jeg kan komme igennem med alle mine gode argumenter og ønsker. Men jeg vil kæmpe benhårdt for det til de kommende forhandlinger med regeringen og Folketingets partier.

Jeg og Nye Borgerlige vil gerne tage ansvar for, at vi får et Danmark, der hænger bedre sammen - til gavn for danskerne.

