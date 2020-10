DEBAT: Min tillid er blevet svækket

Direktør Søren Støvring udtaler til Frederiksborg Amts Avis, at "skaden (den manglende halve million i besparelse på omkostninger hos Hillerød Forsyning) ikke har været stor, og at ingen har lidt skade".

Det er jeg ikke enig i:

Med et indbyggertal i Hillerød Kommune på 40.000 kunne hver borger i hele kommunen, børn og voksne, have undgået at skulle betale 125 kroner til Hillerød Kommune. Eller sagt på en anden måde 500 kroner per familie på fire personer i gennemsnit.