Michael Liesk mener, at Tue Tortzen har stået for byfortætning i Hillerød by, men at han protesterer, når det gælder hans eget lokalområde. Pressefoto

DEBAT: Men ikke i min baghave...

Hillerød - 23. december 2020 kl. 14:39 Af Michael Liesk, Humlehaven 16, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

Man kunne ikke andet en at trække lidt på smilebåndet efter at have læst Tues (Tue Tortzen, byrådsmedlem for Enhedslisten, red.) indlæg 'Bevar det åbne land' (Hillerød Posten, 9. december, red.).

Enhedslisten i Hillerød har om nogen stået for den byfortætning, der har forvandlet vores by.

Som formand (Tue Tortzen, red.) for teknik og miljøudvalget i to byrådsperioder er der opført boligblokke, hvor arkitekturen er en by i Rusland, hvor bevaringsværdige huse og gamle træer har måtte lade livet. P-plads-problemet kunne løses ved at etablere en større parkeringsplads i den beskyttede Bøllemose.

Nu har adskillige investorer så vist stor interesse for at bygge i det åbne land mellem Allerød og Hillerød, og her rammer vi så det lokalområde, hvor Tue bor, og med ét er udvikling og vækst ikke så stort et ønske, som det fra Enhedslistens har været i den byudvikling, der har fundet sted i den indre by.

Højhusene (på Frederiksbro, red.), som kun SF stemte imod, og hvoraf der indtil videre kun er opført to, har allerede taget magten fra vores slot i den indsigtslinje, man blandt andet kan opleve fra området i Hammersholt/Brødeskov, så når de sidste fire højhuse, som Goldschmidt (bygherren, red.) nu ønsker endnu højere, vil det åbne land og indsigtslinjen blive yderligere skæmmet.

Der er bestemt behov for at værne om den natur, der omkranser byen, men også at bevare landsbyer og lokale fællesskabe. Vi skal ikke have forbundet Allerød med Hillerød.

Investorenes projekter i området er et stort skønmaleri, hvor der loves guld og grønne skove og cykelsti. Dette må ikke føre til en ophævelse af landzonebestemmelserne, og med regeringens pulje til cykelstier kan vi forhåbentligt se frem en kommunal finansieret sikker cykelvej langs Brødeskovvej.

Så hvis der skal gøres alvor af at bevare det åbne land, kunne man i Klima, natur og miljøudvalget passende igangsætte en fredning af områder, der har kulturarvværdi, beskytte indsigtslinjen og den grønne kile.

