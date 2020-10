DEBAT: Medmenneskelighed har trange vilkår

Formanden Christina Thorholm (Radikale, red.) har ikke lært af sin tid som leder i Social Psykiatrien. Og nu gør hendes udvalg det faktisk rigtig, rigtig svært for alvor for os, der besøger det Sociale Psykiatriske Værested.

Hvorfor? Hvor er den livskraft og omsorg, hun står for? I sølle 130.000 kroner som skal spares? Nu skal alt rykkes rundt, og Værestedet skal ikke høre under social psykiatrien, hvilket er det essentielle ståsted for psykisk sårbare med behov for tilhørende livskraft og omsorg.