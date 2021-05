Byråd vil med en ny Facebookgruppe være med til aktivt at sikre en konstruktiv debat, når det kommer til politiske emner, skriver Thomas Elong. Pressefoto

DEBAT: Med magt følger ansvar

Af Thomas Elong, byrådsmedlem for Venstre, Slotsvænget 39, 3400 Hillerød

Tonen i debatten diskuteres flittigt i nyhederne, og det er ikke uden grund. Mange oplever, at vejen til tasterne ikke altid er baseret på sund fornuft, og at mange skriver ting, som man næppe ville sige til folk ansigt til ansigt. Derfor vil Hillerød Byråd være med til aktivt at sikre en sund og konstruktiv debat, når det kommer til politiske emner.