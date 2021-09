DEBAT: Manglende fibernet i Hillerød by

Kampen for bedre internetforbindelser er langt fra slut - men mange slag er vundet, og nu lader det til, at vi står over for et af de sidste slag; Hillerød by. For hvor nogle landsbysamfund har fået vind i sejlene med bredbåndspuljer, halter byerne gevaldigt efter.