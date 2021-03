DEBAT: Mangel på corona-information i Hillerød Kommune

Af Per Schultz, Tulstrup Have 33, 3400 Hillerød

Der er en ret stor gruppe ældre borgere, som famler rundt i den ene styrelse efter den anden for at få info om Corona.

Der var for år tilbage gode, informative annoncer i avisen. Det er da overordentlig vigtigt, at borgerne får info i disse tider.

Vi informerer også løbende på Facebook og er naturligvis klar over, at det ikke er alle, der har en konto der, men ved også, at vi kan nå rigtig mange ad den vej.

Når vi ikke har faste annoncer i Hillerød Posten, skyldes det, at vi jævnligt oplever, at der kommer nye meldinger fra myndighederne, og vi derfor risikerer, at vi kan komme til at trykke ikke-opdaterede meldinger. Vi vil dog overveje, om vi bør indrykke en fast annonce med henvisning til www.hillerod.dk/corona