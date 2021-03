DEBAT: Man bør lytte til borgerne

Baggrunden for denne markvandring er planerne om byggeri i området "Hammersholt Enge", og turen gik over det åbne land foran Slettebjerget og det lille fine område Lille Sverige, der ligger i den del, der af UNESCO betegnes som en bufferzone til beskyttelse af verdensarv og kulturarv.

Indtil videre er denne del af landskabet gået fri for byggeri, og turen fortsætter over den smalle bro og vej til det område, hvor et flertal af byrådet har givet Frederiksborg Gruppen mulighed for at komme med et reduceret projekt på nok omkring 100 til 120 boliger, og hvis det står til Enhedslisten også en dagligvarebutik (udtalt af Tue Tortzen på ekstraordinært byrådsmøde 6. marts ifølge Frederiksborg Amts Avis, red.).