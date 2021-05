Annette Rieva vil have undersøgt mulighederne for madordninger på skolerne. Arkivfoto: John Jessen Hansen

DEBAT: Madordning på skolerne

Hillerød - 10. maj 2021 kl. 15:59 Af Annette Rieva, byrådsmedlem for Venstre, Pibe Møllevej 16, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

Imens mange forældre har adgang til en madordning på arbejdspladsen, må mange børn nøjes med en lunken madpakke. Og lunken er den, for i mange klasselokaler er der heller ikke køleskabe. Det er måske ikke så underligt, at en del børn "glemmer" madpakken hjemme eller benytter nærliggende supermarkeder til snacks i frikvartererne.

Madordninger kan organiseres på flere måder, der kan erstatte madpakken eller blot være et supplement. For nogle børn vil en madordning betyde, at de kan fralægge sig usunde madvaner og for andre vil det betyde, at de i det hele taget får mad i løbet af dagen.

Og netop madvanerne har betydning for børnenes sundhed, hvor nødvendige næringsstoffer og en passende mængde energi, gør at de vokser og udvikler sig.

Jeg mener, at det er på tide, at vi får kigget på muligheden for at etablere madordninger eller genåbne skolekantinerne. Vi skal tænke kreativt og mange spørgsmål rejser sig. For eksempel om skolemad skal være gratis eller forældrebetalt, og om skolemaden er en del af skoledagen eller et frikvarter.

Vi skal politisk beslutte os for, om det er noget, vi vil understøtte på skolerne, hvor et springende punkt er, om mad på skolerne er et fælles anliggende, eller om det er den enkelte families eget ansvar.

Jeg håber, det er muligt at lave en ordning, der understøtter begge ideologier. Hvor det frie valg understøttes.

Derudover er det vigtigt at inddrage skolernes ledelser, skolebestyrelser og forældre i drøftelserne. Nogle kan føle man blander sig i den private sfære, og det er ikke intentionen.

Fra mit ståsted handler det om, at der er læring gemt i at forholde sig til sit livsgrundlag, hvilket mad er. Læringen kan både dreje sig om både det etiske, praktiske, æstetiske og teoretiske i forhold til mad. Derudover ligger der kulturelle og sociale læringspotentialer gemt.