Besparelsen på Værestedet bør behandles politisk igen, mener Lars Elbrandt. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

DEBAT: Lyt til brugerne af Værestedet

Hillerød - 13. november 2020 kl. 16:15 Af Lars Elbrandt, Traneholmen 16, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

Flere brugere af Værestedet har forsøgt at råbe op både i pressen og i høringsvar. De oplever, at byrådet ikke har videre interesse for dem, og at penge er vigtigere end at tage hånd om psykisk sårbare.

Det får og har allerede haft en kraftig negativ betydning, idet tre medarbejdere i en lille personalegruppe med en specialiseret viden og erfaring inden for det sociale psykiatriske område har valgt at stoppe i Værestedet. For brugerne af Værestedet har det skabt en reel usikkerhed og bekymring for fremtiden, hvilken brugerne tidligere har givet udtryk vil være en konsekvens.

Flere brugere, som er psykisk sårbare, siger klart, at den usikkerhed gør, at de frygter for, at de ikke længere vil kunne bruge Værestedet. Det er ikke længere et trygt tilbud, som for nogle er det eneste daglige lyspunkt og sociale anker med tryghedsskabende personale. Selv formanden for Omsorg og Livskraftudvalget Christina Thorholm erkender i et svar til brugerne, at "det skaber desværre utryghed for jer brugere af Værestedet, hvilket jeg er ked af. Det var en konsekvens, vi ikke havde forudset".

Når formanden for udvalget erkender, at det er et problem, bør det selvfølgelig være naturligt, at beslutningen igen behandles politisk. Her bør spørgsmålet være om en besparelse på 130.000 kroner står mål med de forringelser, det giver for brugerne af Værestedet. Jeg mener klart, at det gør det ikke.

Personalet undrer også meget relevant, hvorfor et social psykiatrisk Værested organisatorisk flyttes fra socialpsykiatrien til Center for Beskyttet Beskæftigelse (CBB). Der er bekymring om, at sammenlægning ville få betydning for rekruttering af relevante og kompetent personale. Det viser behovet for, at Hillerød får veltaget en klar social-psykiatrisk politik med en klar politisk holdning til, hvad vi vil med hele det sociale-psykiatriske område.

