DEBAT: Lysreguleringer i Hillerød Kommune - bureaukrati!

Hillerød - 30. marts 2021 kl. 16:04 Af Jørgen Brix-Hansen, Mathilde Parken 5, 3. t.v., 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

Vi taler ofte om offentligt bureaukrati - her er så endnu et eksempel:

Lysreguleringerne i Hillerød By går ofte i UDU - hvilket betyder, at reguleringen af trafikken får slagside, og vi kan alle fra tid til anden spilde vores tid for rødt lys, fordi elektronikken ikke fungerer efter hensigten.

Det drejer sig om krydset Skovleddet-Københavnsvej, som ikke har fungeret korrekt i mange måneder, og krydset Tamsborgvej-Københavnsvej, hvor "følerne" i vejen ikke har fungeret i måneder.

Hvis du som borger prøver at gøre noget ved det - løber du panden mod en mur.

Jeg har ringet/skrevet adskillige gange, herunder til borgmesteren, som svarer venligt bl.a. med et kontaktnummer til en serviceleverandør, som jeg har talt med 4-5 gange, og som henviser til kommunen - vice versa og ingenting sker.

Processen startede før jul med diverse undskyldninger, som man manglede reservedele, og man havde meget travlt - men ingenting er sket på 4 måneder.

Jeg spørger bare, hvordan vi borgere kan tro på, at kommunens administration er effektiv for vore skattekroner, når vi gang på gang oplever en utilfredsstillende service, hvor skatten går op og servicen ned. Jeg behøver vel ikke nævne snebekæmpelsen i vinters, der i perioder nærmest var ikke eksisterende i store dele af byen.

Jeg håber dette sætter gang i tankevirksomheden i driftsafdelingerne med spørgsmålet, om logistikken fungerer korrekt med den nuværende organisations måde at håndtere driftsproblemer på.

Svar:

Jeg beklager, hvis du oplever, at lysreguleringerne i Hillerød ofte er i stykker.

Det er nu ikke min opfattelse, at signalanlæggene i Hillerød er udsædvanligt meget i stykker. Det er naturligt, at der opstår fejl på det udstyr, der står langs vores veje. Dels er der almindeligt slid fra vind og vejr, og dels betyder arbejder langs vores veje, at der en gang imellem opstår fejl særligt på de følere, der registrerer trafikken. Fejlene opstår oftest som følge af, at ledningerne, der ligger under asfalten, knækker eller graves over.

Kommunen har de seneste år øget indsatsen på netop denne type fejl i Hillerød. Således fik vi sidste år etableret driftsovervågning af de sidste af vores signalanlæg, så vi nu har et bedre overblik over fejl i anlæggene. Derudover har forvaltningen planlagt, at vi ikke længere anvender følere i vejen, hvor det kan undgås, men i stedet anvender ny teknologi, som er mindre følsomt over for skader. Kommunen udskifter løbende følerne i vejen med nye typer af detektorer, dels når vi ombygger krydsene, og dels når der opstår fejl på de eksisterende følere. Ifølge forvaltningen er krydset Tamsborgvej-Københavnsvej i øvrigt planlagt til ombygning bl.a. med nye detektorer i løbet af i år.

Vi ombyggede krydset Skovledet-Københavnsvej sidste år. Trafikken i krydset var prioriteret forkert, så ansatte ved sygehuset oplevede lange køer. Kommunen fik derfor lavet ny styring, og samtidigt blev der sat radarer op i krydset. Forvaltningen har oplyst, at der efterfølgende var en kedelig række af fejl på udstyret, som betød, at anlægget ikke fungerede optimalt i en periode, men at det virker nu.

Jeg vil desuden gerne opfordre alle Hillerøds borgere at bruge vores borgertip-app, hvis man oplever fejl eller uhensigtsmæssigheder - ikke bare på vores signalanlæg, men i det hele taget, så registreres fejlen hurtigt og videresendes til rette medarbejder, som kan håndtere fejlen.

Venlig hilsen

Dan Riise

Formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

