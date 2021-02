DEBAT: Luk den rockerborg, før uskyldige rammes

Derfor presser vi på, for at Udvalget for styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel tager en beslutning, hvor vi igen anmoder den ansvarlige minister om værktøjer til at lukke rockerborgen. En rockerborg, som ligger midt i Hillerøds største indkøbsområde - Industrivænget.