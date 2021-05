Ejendomsudviklingsselskabet NPV A/S står bag boligprojektet på Posthusgrunden ved Hillerød Station. Illustration fra startredegørelsen, Mangor & Nagel.

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Little boxes on a hillsite Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Little boxes on a hillsite

Hillerød - 17. maj 2021 kl. 12:57 Af Flemming Thornæs, formand SF Hillerød og byrådskandidat Kontakt redaktionen

Sådan sang Pete Seeger (USA) i 1963 om deres konforme boliger og han fortsatte, »and they are all just the same«.

Vi er selv godt på vej. Mange bygherrer og entreprenører anvender et "additionsprincip". Deres it-programmer gør det nemt at lave et projekt, men især øger det profitten. Man laver en standardbolig og så ganger man med det ønskede antal. Er profitten ikke høj nok, så beder man om en højere bebyggelsesprocent.

Ser det pænt ud? Nej, det gør det ikke.

Stort set ingen af de senere byggerier i Hillerød er værdige til en arkitekturpris.

Men den nye arkitekturpolitik begynder at sætte spor i landskabet, godt hjulpet af det nye arkitekturråd. SF Hillerød argumenterede for en arkitekturpolitik under den sidste valgkamp i 2017 og glædeligt, at de fleste øvrige partier var enige - tak for det.

Siden da er en række projekter blevet kasseret på grund af mangler ift. kommuneplan eller arkitekturpolitik, bla. de to seneste projekter på Vibekevej og Posthusgrunden. Projekterne ønskede bebyggelsesprocenten hævet fra 85/155 procent til 135/196 procent, ifølge Dan Riese (formand for ABT-udvalget - FAA 14/5-21). Så tak til ABT-udvalget for endelig at træde i karakter.

Jeg har ofte skrevet og talt for en overholdelse af kommuneplanens rammer, så de nye politiske signaler til såvel bygherre, som forvaltningen, om overholdelse af retningslinjerne, er overordentligt velkommende.

Men bebyggelsesprocenten var nu ikke hele problemet med de to projekter, efter min mening. Begge projekter var rent arkitektonisk noget makværk. Netop udtryk for "Little boxes on a hillsite"

Man kan undre sig over, at bygherrer og entreprenører ikke blot laver projekter indenfor de givne rammer, for at lette sagsbehandlingen. Men grådighed har sin pris: Længere sagsbehandlingstid, kommuneplantillæg og risiko for mere bøvl med utilfredse borgere. Og måske revision af projektet.

Disse bygherrer synes ikke at forstå "skriften på væggen", for ifølge nævnte artikel i FAA udtrykker begge bygherrer overraskelse over at være blevet afvist og den ene mener endog, at der er gået politik i det! Og på sin vis har han jo ret. Den nye politik er, at en bygherre ikke længere kan forvente at få lov til at overskride bebyggelsesprocenten som tidligere og at han endvidere skal overholde en arkitekturpolitik!

Er det for meget forlangt? Næh, det er jo trods alt os borgere i Hillerød, som skal leve med deres projekter de næste 50-100 år. Og så er det vel kun rimeligt at forlange kvalitet frem for kvantitet.

Skovlyet 4

Gadevang

relaterede artikler

Postgrunden skal huse både unge og ældre 03. marts 2021 kl. 05:07

Udvalg vil skrue ned for dispensationer 14. august 2020 kl. 16:01

Vil omdanne posthusgrund til 210 boliger 07. august 2020 kl. 17:26