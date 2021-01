DEBAT: Lidt respekt - tak

Et eller andet sted finder jeg det dybt respektløs, at man konstant forlanger at få dispensationer fra planer, som har gennemgået en demokratisk proces med borgermøder og høringer, hvor borgere, politikerne og forvaltningen bruger tid og gode kræfter på at udarbejde planer, som burde være det sidste punktum.

Man sætter ikke alene forvaltningen og politikkerne under pres, men man tager udgangspunkt i egne behov, og her tydeligt behovet for større indtjening, - et nej fra kommunen kunne jo få konsekvenser. Vi har set, at der i vores kommune er givet et utal af dispensationer, og i mange tilfælde har disse medført protester, og når borgere oplever, at man bliver hørt og så alligevel ikke, er dette undergravende for demokratiet og ikke mindst den demokratiske proces.