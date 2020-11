Foto: Adobe Stock Foto: Vladislav Gudovskiy/GCapture - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Lad os skabe en lokal naturfond Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Lad os skabe en lokal naturfond

Hillerød - 18. november 2020 kl. 15:51 Af Janne Lunding Olsen, Skovledet 63, Hillerød, og Rasmus Alexander Meyer, Møllebakken 18, Hillerød, bestyrelsesmedlemmer SF Hillerød, og Peter La Kontakt redaktionen

Hillerød by har oplevet en voldsom byfortætning de seneste år. Grænsen er ved at være nået og der bør tænkes nyt og bæredygtigt.

Derfor vil vi i SF foreslå, at en andel af kommunens indtægter ved jordsalg fremover skal gå til at investere i grønne naturområder og byrum. I samarbejde med grønne organisationer og borgergrupper.

Vi vil arbejde for, at der oprettes en Naturfond til at opkøbe større og mindre grønne naturområder i Hillerød kommune. Vi vil bevare og investere i naturområder og åndehuller, som både borgere og ikke mindst dyrelivet har værdsat. Investeringerne skal flugte med kommunens nye strategi for bynatur og bakke økonomisk op bag strategiens mål.

Nogen vil måske sige, at det er spild af penge, men SF´s påstand er, at det vil gøre byen til et langt mere attraktivt sted at bo, hvis man også har naturen tænkt ind i byudviklingen.

Fonden skal via de penge, som kommer ind fra jordsalg, opkøbe strategiske områder i Hillerød, så vi undgår, at hele byen og kommunen bliver plastret til med boliger, uden at der også er plads til naturen, dyrelivet og de mennesker, som bor i byen. Hvis vi for alvor vil investere i en bæredygtig og fremtidssikret by, bør naturen have en langt større lokal rolle, end den har i dag.