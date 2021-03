Se billedserie "Der skal reel handling til for at sikre Danmarks fremtid et godt psykisk helbred," skriver Mads Hansen. Privatfoto

DEBAT: Lad os gøre mere end at have ondt af de unge

Hillerød - 07. marts 2021 kl. 17:56 Af Mads Hansen, SF Ungdom, Bolandsvang 20, Hillerød, og Lars Elbrandt, SF Hillerød, Traneholmen 16, Hillerød Kontakt redaktionen

At være ung har aldrig været nemt. Du skal bestemme dig for, hvem du vil være. Du skal bestemme dig for, hvad du vil blive til. Og så skal du selvfølgelig huske "at nyde at være ung", for "du bliver jo gammel en dag".

Der er så meget, man skal nå og så lidt tid at nå det på. Er det egentlig mærkeligt, at de unge føler sig presset?

Det er ikke noget nyt, at angst er et problem hos unge. Det er ikke nogen hemmelighed, at antallet af unge med spiseforstyrrelser er stigende. Sundhedsstyrelsen har selv skrevet, at næsten hver fjerde pige på gymnasiet har dårlig mental sundhed.

Dette er ikke et problem, som Corona har skabt. De fleste statistikker fra Corona-perioden er ikke engang blevet udgivet endnu, og man gruer næsten for, hvordan de vil se ud.

Under Corona-epidemien har man gentagende gange kunnet læse, hvor synd det er for de unge, at de går glip af deres bedste ungdomsår med dertil hørende unikke oplevelser, der ikke kommer igen senere i livet. Der er bestemt ingen tvivl om, at der er mange, der har ondt af de unge, hvis sociale liv ofres for at holde epidemien under kontrol, og de voksende problemer med ensomhed, angst og depression, der står og banker på som følge heraf. Men det er ikke godt nok, at politikkerne bare føler med de unge. Der er behov for konkrete tiltag, som kan gavne de unge og dæmme op for den negative effekt på unges mentale sundhed, som vokser under nedlukningen.

Det er nødvendigt at sætte ind og styrke det forebyggende arbejde med unges psykiske helbred, for at gribe de unge der står på kanten. Samtidig skal der sikres et opsøgende tilbud, der kommer ud der, hvor de unge er, og som kan give dem den nødvendige støtte til at komme godt videre i livet. For ja, det er synd for de unge, og det vil også være synd for samfundet, hvis en generation af unge ikke får den nødvendige hjælp, når livet gør ondt. Det er derfor ikke nok med vidtløftige tilkendegivelser på facebook. Der skal reel handling til for at sikre Danmarks fremtid et godt psykisk helbred.

