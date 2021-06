Flemming Thornæs fra SF foreslår, at et lærerseminarium i Hillerød kan rykke ind på posthusgrunden. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

DEBAT: Lad lærerseminarium flytte ind på posthusgrunden

Hillerød - 03. juni 2021 kl. 14:06 Af Flemming Thornæs, byrådskandidat for SF, Skovlyet 4, Gadevang, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

Boliger eller lærerseminarium på posthusgrunden? Det er det spørgsmål, som regeringens forslag om udflytning af uddannelsesinstitutioner, giver anledning til. Hillerød er tiltænkt at skulle huse et lærerseminarium og hurra for det! Men hvor?

Vi har en posthusgrund, som ligger meget centralt, ved Hillerød station, og tæt på Byskolen og Marie Mørks skole.

Posthusgrunden er omfattet af "stationsnærhedsprincippet", som beskrevet i Fingerplan for Hovedstadsområdet (2019, § 6, stk. 2, side 49 og 50), hvor der står, at for større byfunktioner, (dog ikke boliger) gælder Fingerplanens regler om stationsnær placering, dvs indenfor en afstand af 600 m. fra en station. Hensigten er, at "stationære" arealer skal reserveres til erhvervsbyggeri, så man kan anvende kollektiv trafik og undgå tabt tid på vejene. I Hillerød er princippet desværre blevet udvandet med boligbyggeri tæt på stationen.

For tiden er posthusgrunden i spil til boligbyggeri, men takket være blandt andet vores Arkitekturråd, er de to projektforslag, som indtil nu har set dagens lys, heldigvis blevet sendt retur til "tegnebrættet", på grund af blandt andet åbenlys dårlig arkitektur. Så det første spadestik er endnu ikke taget, og vi har derfor en gylden mulighed for at gøre det rigtige.

Jeg foreslår at lave et lærerseminarium lige her. En ny bygning, som kan markere sig med en særegen arkitektur, der signalerer et helt specielt indhold, og som byder velkommen til den i stigende omfang vidensbaserede by Hillerød. En bygning, som ligger i umiddelbar nærhed til busser, lokalbaner og s-toge, og dermed dækker hele Nordsjælland.

Med Marie Mørks Skole og byskolen som naboer kan det åbner helt nye muligheder for brug af eventuelle fællesarealer eller anden form for samarbejde.

Jeg ved godt, at der er mange udestående spørgsmål, men ind imellem gælder det om at udvise "rettidig omhu" og fremsætte vilde ideer til debat. Hvem ved, det kunne blive et "fyrtårn" ved mødet med Hillerød.

