DEBAT: Lad ikke naturen drukne i fondsadministration

Jeg blev temmelig overrasket over, at SF et par uger tilbage foreslog, at der oprettes en naturfond til at opkøbe områder i Hillerød Kommune for at sikre grønne åndehuller og dyreliv. SF's tanke er, at når Hillerød Kommune med den ene hånd sælger jord, skal de med den anden opkøbe jord, og dette skal ske via en Fond.