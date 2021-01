DEBAT: Lad 2021 blive året, hvor vi værdsætter de offentlige ansatte

Der skal skrues op for rengøringen i Hillerød Kommunes institutioner, mener Mikkel Andersen fra 3F. Pressefoto

Hillerød - 08. januar 2021 kl. 17:16 Af Mikkel Andersen, formand 3F Frederiksborg Kontakt redaktionen

I foråret 2021 skal 3F'ere i kommunen, regionen og staten have ny overenskomst.

Som formand for 3F Frederiksborg er mit højeste ønske for det nye år, at resultatet af forhandlinger om de offentlige overenskomster vil vise, at samfundet værdsætter dem, vi kalder hverdagens helte.

Bedre løn- og arbejdsvilkår for de offentlige ansatte vil være en god måde at vise samfundets respekt for de medarbejdere, som hver dag også under sundhedskrisen knokler for, at samfundet fungerer.

Coronakrisen har for alvor vist, hvor vigtigt blandt andet rengøringen er for at undgå smitte.

Hver eneste dag bliver vi udsat for smitterisiko, når vi udfører vores arbejde. Selv før pandemien skyldtes hver anden sygemelding i Danmark infektioner.

Derfor skal der skrues op for rengøringsindsatsen, hvis vi vil nedbringe antallet af sygedage.

Det er derfor også mit nytårsønske, at Hillerød Kommune i 2021 vil prioritere rengøringen på kommunens institutioner. Flere ansatte og et lavere arbejdstempo vil forbedre arbejdsmiljøet og hæve kvaliteten.

Lad 2021 blive året, hvor vi værdsætter de offentlige ansatte.