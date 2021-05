Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Kommunens kontrakt med Nemlig skal stoppes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Kommunens kontrakt med Nemlig skal stoppes

Hillerød - 27. maj 2021 kl. 14:57 Af Tue Tortzen (Ø), medlem af Hillerød Byråd Kontakt redaktionen

Hillerød Kommune vedtog for mange år siden at tilslutte sig ILO konvention 94 - en international aftale om, at de firmaer, vi handler med, ikke må behandle deres arbejdere ringere end det, der er aftalt i de kollektive overenskomster.

Alligevel bruger kommunen firmaet Nemlig.com.

Nemlig.com har ikke selv chauffører, men "hjælper" chauffører til at få deres eget cvr nummer og lease en Nemlig.com - firmabil. Så er de selvstændige og må derfor køre 12-14 timer i døgnet uden mindsteløn, feriepenge og andre rettigheder. Det er Nemlig.com der bestemmer, hvad de får for at køre, og det er Nemlig.com der laver køreplanerne uden hensyn til arbejdstider. Det er bare ikke lovligt.

Disse "falske selvstændige" kan have flere biler og ansætte chauffører, men de får så lave priser fra Nemlig.com, at de ikke kan betale en overenskomstmæssig løn. 3F har derfor sendt konfliktvarsel til "vognmændene", og kommunen handler således med firmaer, som er konfliktramte.

Jeg spurgte 18. april borgmesteren, om vi bruger Nemlig.com., og jeg fik 21. april svar, at det gør vi.

3. maj oplyser forvaltningen, at Nemlig.com har lovet, at chaufførerne fremover får 24.000 kroner om måneden inklusiv pension m.v., hvilket er under mindstelønnen.

Firmaet indrømmer altså at have betalt endnu mindre tidligere. Hvorfor har forvaltningen ikke opdaget det, og hvorfor har vi overhovedet kontrakt med et firma, som ikke holder de regler, vi har vedtaget?

Jeg tog derfor sagen op på byrådsmødet 26. maj og foreslog, at kontrakten med Nemlig.com stoppes.

Det fik kun Enhedslistens stemme. De andre partier blev enige om at lade Økonomiudvalget se på sagen, Der er møde midt i juni, og så kan sagen komme i Byrådet igen 30. juni.

Det vil sige, at Hillerød Kommune venter halvanden måned med at sørge for, at vores regler overholdes. Det er bare ikke godt nok!

relaterede artikler

Kommuner overvejer brug af Nemlig 26. april 2021 kl. 04:33