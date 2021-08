"Det rigtige valg for klimaet, for miljøet og for kommunekassen vil være, at man laver nyttehaver på nogle af de 203 hektar, man planlægger at udtage for beskyttelse af grundvandet, skriver Torben Chrintz. Arkivfoto: Thomas Olsen

DEBAT: Kommunen skal blive bedre til at tænke klima ind i anlægsplanerne

Hillerød - 13. august 2021 kl. 15:13 Af Torben Chrintz, Byskellet 7, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

Tue Tortzen svarer i Hillerød Posten (11/8) på mit tidligere læserbrev om nyttehaver på Kulsviervej, at det ikke betyder noget for klimaet, at man vil lave nyttehaver, da kommunen har langt større projekter, der betyder meget mere. Han skriver, at kommunen vil tilplante 203 Hektar landbrugsjord med skov for bl.a. at gavne klimaet og grundvandet, og i den sammenhæng mener han ikke, at det betyder noget, at man vil fælde skov og op-pløje vedvarende græs på Kulsviervej.

Det har Tue bare ikke ret i. Når man i Danmark tilplanter landbrugsjord med skov, går der rigtig mange år, før dette giver en klimagevinst. Det skyldes, at nye træer vokser meget langsomt, og at der jo forsvinder noget produktion, der så skal produceres et andet sted. Som tommelfingerregel vil der gå mindst 50 år, før en sådan skov bliver en fordel for klimaet, medens fældning af eksisterende skov giver en øjeblikkelig udledning. Og så lang tid har vi altså ikke!

Så det rigtige valg for klimaet, for miljøet og for kommunekassen vil være, at man laver nyttehaver på nogle af de 203 hektar, man planlægger at udtage for beskyttelse af grundvandet. Og, nej, jeg er ikke asocial, som man måske kunne fornemme af Tues svar, men jeg synes, tiderne fortjener, at kommunen bliver bedre til at tænke klimaet ind i sine anlægsplaner - og at man bruger de penge, kommunen har, fornuftigt. Det kan Tue da ikke være uenig med mig i.