Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Kommunen skal bidrage mere til den grønne omstilling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Kommunen skal bidrage mere til den grønne omstilling

Hillerød - 29. september 2021 kl. 13:16 Af Christina Thorholm, medlem af byrådet og Folketinget (RV) og Jørgen Suhr, medlem af byrådet (RV) Kontakt redaktionen

Radikale Venstre mener, at den grønne omstilling går alt for langsomt og at vi som kommune skal bidrage mere. Derfor undlod Radikale Venstre at stemme, da byrådet skulle stemme om den nye Klimahandlingsplan. Det er godt med en klimaplan, men den skal være konkret og ambitiøs. F.eks. mener vi, at Hillerød kommune skal stille klimakrav ved jordsalg, nybyggeri og ved renovering. Ved at stille krav kan vi bidrage mere til den grønne omstilling.

Radikale Venstre arbejder med en plan for, hvordan Danmark skal blive CO2-neutralt allerede i 2040. Det er en opgave, hvor kommunerne også skal bidrage. Derfor er vi glad for, at Radikale Venstre på Christiansborg har præsenteret idéen om et kommunalt klimapartnerskab.

Vi skal på kommunalt tage mere klimaansvar. Danske kommuner køber hvert år ind for omkring 100 mia. kr. - kommunernes potentialet er enormt. Vi skal f.eks. have grønnere måltider og bruge mindre plastik, købe elbiler, have flere op på cyklen og el-lade standere i boligområder.

Selvom indsatsen og ansvaret i Hillerød Kommune kan virke som en ubetydelig brik i et globalt klimaspil, er intet tiltag forgæves. Der er brug for, at vi tænker nyt og have klare ambitioner for en grøn fremtid.