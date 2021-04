Det er bekymrende, at skolerne fravælger muligheden for, at eleverne i 5.-8. klasse kan komme tilbage i udendørs skole hver anden uge, mener Elisabeth Stieper Tofte. Privatfoto

DEBAT: Kommunal falliterklæring i forbindelse med genåbning af skolerne

Hillerød - 26. april 2021 kl. 16:58 Af Elisabeth Stieper Tofte, spidskandiat for Liberal Alliance Hillerød til kommunalvalg 2021, Favrholmvænget 100, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

Nogle 5.-8. klasser i Hillerød skal alligevel ikke fysisk tilbage i skole hver dag, som der ellers er mulighed for inden for de nye gældende retningslinjer. Det, mener vi i Liberal Alliance Hillerød, er bekymrende.

Fire måneder med onlineundervisning og vintermørke har sat sit præg på børnene. De savner hverdagen og vennerne, og de rør sig meget mindre og tager på i vægt.

Derfor var det en glædens dag, da det blev meldt ud, at børnene endelig skulle tilbage i skole hver dag. Én uge med normal skole og én uge med udeskole.

Glæden blev en kort fornøjelse. Den 22. april modtog forældre med stor undren en besked på Aula fra skoleledelsen på en af Hillerød Kommuneskoler:

"... Da også den nuværende ordning kun har kørt kort tid, da vejret er omskifteligt, og da det fungerer godt, som det fungerer nu, gør vi ikke brug af elementer fra den ordning. Vi håber meget, at vi når at åbne for alle inden sommerferien, og vi krydser fingre for, at smitten snart forsvinder".

Så på grund skiftende vejrudsigter, og fordi skoleledelsen synes, det fungerer 'godt', at børn helt ned til 11 år sidder foran skærmen hver anden uge, så vælger skolen ikke at gøre brug af muligheden for, at de kan komme fysisk tilbage hver dag; Man vælger altså at forlænge regeringens skolenedlukninger.

Formanden for Børne/Familie/Unge Udvalget i Hillerød Kommune, Peter Frederiksen (Venstre), har tidligere skrevet, at han ikke ønskede at blande sig i skolernes drift i forhold til genåbningen. Det er i udgangspunktet en god tilgang, og noget som jeg støtter op om. Men når det handler om at få eleverne tilbage fysisk i skole, men fravælger, der hopper kæden af, og noget bør gøres for børnenes trivsel.

Se nu bare at få de børn tilbage i skole!