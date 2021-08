Godt vi snart har kommunalvalg, skriver Henrik Holm om, at der bygges nyt i stedet for at bevare i Hillerød. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

DEBAT: Klimahyklernes Hillerød

DEBAT: Klimahyklernes Hillerød

Hillerød - 09. august 2021 kl. 17:42 Af Henrik Holm, Kildedalen 12, Hillerød

Hillerød har mange Tesla'er. Vi har en "Wall of Change" med Gretha Thunberg på. Vi bygger nyt i stedet for at bevare. "Møllebro bylandskab" rejser sig fallisk, hvor der før bare var et landskab. Bøllemosen bliver nok snart overtaget af byggebøller. Vi har et skilt på Roskildevej, hvor der står "Favrholm - her kommer grønt, klimasikret erhvervsområde".

Men her var et grønt, klimasikret naturområde i forvejen. Arret, hvor Supersygehuset skal ligge, ser ikke grønt ud. Hvor nogen af os ser et klimasikret område med natur, ser andre muligheden for at pumpe mere asfalt og beton på, for derefter at kalde det klimasikret. Grønne kiler til skybrudsvand er intet imod det store afvandingsområde, der var her førhen. De gallopperende ekstraudgifter pilotering og arkæologiske nødudgravninger skal du betale.

Hele Favrholm city med unødvendig station til, bliver "greenwashed" med det skilt. Greenwashing er betegnelsen for en markedsføringsstrategi, der bygger på, at du er nem at manipulere. Den anvendes især, når man i realiteten ødelægger natur.

Klimahyklernes Hillerød er heldige, at vi hverken har Thunbergs bevidsthed eller grupper som dem, der kæmper for Lærkeslettens bevarelse på Amager. Men vi har dog snart kommunalvalg.