Det er ikke korrekt, at skattestigningen var med til at sikre kernevelfærden, skriver Peter Ingemann Bentsen (K). Pressefoto

DEBAT: Kernevelfærden var sikret uden skattestigning

Jørgen Suhr fra de Radikale har igen kommenteret mit indlæg om skattestigninger i Hillerød. Han nævner bl.a., at skattestigningen var med til at sikre kernevelfærden. Det er simpelthen ikke korrekt.

Der var bred enighed om, at ældreområdet, skoleområdet og daginstitutioner ikke skulle berøres. Det er for de Konservative kernevelfærd. Inden for den første timer af forhandlingerne var store besparelser (omprioriteringer) for disse områder taget af bordet med alle partiers velsignelse.