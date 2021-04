J. Jensen skulle aldrig have bedt om tilladelse til sit anlæg i Hillerød, hverken på Højlundevej i Uvelse eller på Rønbjerg Allé i Hillerød, skriver Peter Bo Jørgensen i dette debatindlæg.

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Kære J. Jensen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Kære J. Jensen

Hillerød - 21. april 2021 kl. 13:33 Af Peter Jørgensen, Ålholmparken 155, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

Jeg kan forstå din frustration, du omtaler i Frederiksborg amts Amts avis, når du nu to gange har forsøgt at udvide din forretning, først på Erhvervstrekanten og nu på Højlundevej.

Men det skyldes jo dels at du slet ikke skulle have forsøgt at udvide de steder, men indset at det meste af dit arbejde ligger i København, så derfor et sted i nærheden, Avedøre.

Når du nu ikke kunne se realiteterne i øjnene fra starten og kalder jer en grøn virksomhed, så er der virkelig bekymring at spore.

Det gør det selvfølgelig ikke bedre at teknisk forvaltning i Hillerød heller ikke optræder særlig grønt, de skulle have fortalt dig fra starten at det nok var en umulighed at få det projekt igennem. Det gør det heller ikke bedre at politikerne er splittet i om de skal tjene borgerne eller erhvervslivet. Endelig er der nok måske en lempeligere beskatning og mindre restriktive regler hvad angår miljøkontrol her i Hillerød, hvor virksomheder i årevis får dispensation fra miljøkrav med støj der generer borgere, og både forvaltning og politikere syntes det var i orden med 350000 lastbiler gennem byen om året, som du søgte tilladelse til på Erhvervstrekanten . Syntes du virkelig det er en Grøn fremtid !

Men du må indse at du gennem årene med din forretning vil genere borgere med støjende aktiviteter, lastbiltrafik, trafikstøj, CO2, støv, lugt. Dit projekt har fjernet en skov, og du har indirekte stillet borgere i bekymring fordi de er stavnsbundne i deres boliger, dels på Højlundevej og på Rønbjerg alle.

Du kan selvfølgelig ikke stille politikerne ansvarlige for deres beslutning, da arbejdet med lokalplaner skal afdække problemstillinger. Du bør endelig se i øjnene at I skulle have flyttet for længst!

relaterede artikler

DEBAT: Skønmaleri og pression skal ikke styre erhvervsudviklingen 20. april 2021 kl. 14:05

DEBAT: Her er fakta om vores visioner for Upcycling Nordsjælland 17. april 2021 kl. 10:36