"Lader vi private om fremtidens nybyggerier og dermed frit lader markedskræfterne regere, kan jeg næsten garantere, at det kun bliver dyrere for Hillerøds borgere," skriver Lena Andersen fra Boligselskabet Nordsjælland. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

DEBAT: Jo, det er en kommunal opgave at sikre flere almene boliger

Hillerød - 10. oktober 2021 kl. 15:07 Af Formand for Boligselskabet Nordsjælland, Lena Andersen Kontakt redaktionen

Jeg må reagere på indlægget af Elisabeth Stieper Tofte fra Liberal Alliance 9/9 2021. Vi skal have de rette fakta på plads i debatten om behovet for flere almene boliger i kommunen eller ej.

Er det en kommunal opgave at sikre almene boliger til kommunens borgerne? Ja, som loven er skruet sammen, kan det ikke lade sig gøre at opføre almene lejeboliger uden om kommunen. Ligeså er det kommunalpolitikernes opgave at sikre et varieret boligudbud nu og i fremtiden. Og her er almene boliger som nogle af de eneste garant for betalelige boliger - ingen skal tjene på os modsat de private.

Kan man ikke finde billige boliger hos de private i vores kommune? Det vil jeg ikke udelukke, men statistikken viser, at gennemsnittet for private lejeboliger er på 1.235 kr./m2 i forhold til 965 kr./m2 for de almene lejeboliger (kilde: boligstat.dk 2019). I nybyggeri koster en 87 m2 bolig i flere private udlejningsejendomme i Hillerød 12.600 kr./mdr. (eksklusiv forbrug) kontra 7.700 kr. i nybyggede almene boliger (ekskl. forbrug). Lader vi private om fremtidens nybyggerier og dermed frit lader markedskræfterne regere, kan jeg næsten garantere, at det kun bliver dyrere for Hillerøds borgere.

Elisabeth Stieper Toftes frygt for, at der i det almene byggeri gås på kompromis med byggematerialer for at holde prisen nede, må jeg også demontere. Den almene boligbranche er underlagt en høj grad af regulativer og tilsyn, fordi det er beboernes penge, det handler om. Vi bygger efter det nyeste bygningsreglement og har de højeste standarder for miljømæssig bæredygtighed. Der bygges i høj kvalitet for at sikre en forsvarlig drifts- og vedligeholdelsessikkerhed langt ud i fremtiden, ud fra ønsket om altid at holde huslejen på et forsvarligt niveau.

Jeg inviterer derfor Elisabeth Stieper Toft og andre interesserede med på en rundtur i kommunens almene boligområder for at teste 'teserne' af ved selvsyn.

Vel mødt