DEBAT: Jeg savner bank-kassererne og mønterne

Så fik vi job og bankkonto. Nu kom vi ugentlig for at hæve kontanter til vort daglige forbrug.

Dette er længe siden. Vi havde checkhæfte, plastikkort, stadig mulighed for at hæve kontanter i kassen og bibeholde kontakten til bankens menneskelige ansigt. Kontanter kunne også være mønter, f.eks. en rulle med ti-kroner og andre mønter - til gaver og småkøb mm..

Kan hæveautomaten give mønter?

Mønter blev førhen brugt til f. eks. at træne regning. Sparebøssens indhold kunne bruges til at lægge sammen og trække fra mv.. På et fritidshjem har jeg hørt, at et æble koster f.eks. 50 ører. Der er mulighed for sjov træning i regning og kendskab til vore mønter.