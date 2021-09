DEBAT: Jeg er veteran

Jeg er veteran. Jeg har været udsendt af Forsvaret for Danmark. For at hjælpe danske statsborgere og skabe mere fred og demokrati i verden. Det er jeg stolt af. At jeg har ydet et lillebitte bidrag. Jeg har været udsendt til Mellemøsten og Afrika. Jeg har den allerstørste respekt for dem, som har været i Afghanistan. For dem, som i 20 år var med til at skabe bedre forhold for kvinder og sikre skolegang for piger.