DEBAT: Ja til genbrug og arbejdspladser

Hillerød - 04. maj 2021 kl. 16:51 Af Tue Tortzen, byrådsmedlem for Enhedslisten

Enhedslisten stemte for at udsætte beslutningen om J. Jensens genanvendelsesanlæg, fordi vi håber, der kan findes en løsning, så der kommer arbejdspladser og gode miljøløsninger til vores kommune.

Vi kommer ikke til at stemme for en løsning på Højlundevej. Vejnettet kan ikke bære den tunge trafik, og der er bedre egnede steder i kommunen til anlægget.

Da et flertal vedtog at droppe Erhvervstrekanten (motortrafikvejen/Herredsvejen), pegede vi på, at anlægget i stedet kunne ligge ved Genbrugsstationen på Solrødgård, hvor vejforbindelserne er lige så gode.

Andre politikere fik ændret den overordnede planlægning ("Fingerplanen"), så det i stedet blev lovligt at lægge anlægget på Lyngevej/Højlundevej - en trafikmæssig meget dårlig løsning.

Enhedslisten holder fast i forslaget om Solrødgård, som ejes af Hillerød Forsyning.

Byrådet og bestyrelsen kan beslutte at stille jorden til rådighed.

Området kan også bruges til solcellepark, men til sådan en er det ikke nødvendigt med god vejadgang. Måske kunne forsyningen og J. Jensen bytte jord enten ved salg eller leje, så begge dele kan lade sig gøre. Den tunge lastbiltrafik ville få gode adgangsforhold til genbrugspladsen, og naboerne i Uvelse ville slippe for trafikken og ulemperne ved anlægget.

Det er meget vigtigt, at byggematerialer genbruges, og der er mange arbejdspladser i spil for os, som er bedst med en kost og en skovl. Det er faktisk den eneste virksomhed i området, som giver håb om at nedbringe arbejdsløsheden for de ufaglærte, og det vejer meget tungt for os i Enhedslisten.

Derfor bør Hillerød kommune og J. Jensen gøre sig meget umage med at finde en løsning, så det kan lade sig gøre at komme videre - for miljøets og arbejdspladsernes skyld.