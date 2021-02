Det handler om at tilbyde tilstrækkeligt med plejehjemspladser frem for ejerforhold, skriver de konservatives spidskandidat til kommunalvalget. Pressefoto

DEBAT: Ja til friplejehjem

Hillerød - 11. februar 2021 kl. 16:38 Af Peter Ingemann Bentsen, spidskandidat for Det Konservative Folkeparti, Granbakken 51, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

debat Det er ren ideologi, når borgmester Kirsten Jensen og byrådsmedlem Susanne Due Andersen argumenterer mod friplejehjem og ganske godt i tråd med den socialdemokratiske regerings forsøg på at nedlægge det private initiativ på institutionsområdet.

Der er intet belæg for at hævde, at kommunale plejehjemspladser skulle være bedre end private plejehjemspladser. Det vidner efterårets tv-dokumentar om forholdene på de kommunale plejehjem om.

Kommunen kan sikre sig med en driftsoverenskomst og bør koncentrere sig om at udøve kvalificeret tilsyn på plejehjemmene således, at de ældre sikres en god, anstændig og kærlig pleje. Hillerød Kommune behøver ikke nødvendigvis at eje og drive plejehjemmene.

Så sent som i efteråret bragte dagspressen en artikel om to demente, som på grund af pladsmangel måtte dele en plejehjemsbolig midt under Covid-19 pandemien. Det kan vi i Hillerød simpelthen ikke være bekendt.

Skulle private plejehjem give mulighed for, at ældre, som har lagt lidt til side til alderdommen, fik et lidt højere serviceniveau, er vi Konservative parat til at give mulighed herfor, hvis det betyder, at der er tilstrækkelig med plejehjemspladser til alle vores ældre.

For Konservative er det ikke et spørgsmål om ejerforhold, men alene om et spørgsmål om at tilbyde tilstrækkeligt med pladser og kvalitet i plejen til vore ældre.

