DEBAT: Ja, friplejehjem er den rigtige løsning

Hillerød - 19. december 2020 kl. 18:29 Af Annette Rieva, byrådsmedlem, Venstre Kontakt redaktionen

Et friplejehjem er en gevinst for kommunen. Kommunen skal ikke investere penge i bygningerne eller deponere penge som ved et alment byggeri. Alligevel får vi et nyt og moderne plejecenter.

Kommunen binder sig ikke til en fast udgift. Det er alene leverandøren af pleje som bærer risikoen, hvis belægningen ikke er god nok. Kommunen betaler udelukkende for hver plads, som kommunen bruger. Vi betaler præcis det samme, som vi betaler for en kommunal plejehjemsplads.

Et friplejehjem er nødt til at konkurrere på kvalitet. For friplejehjemmet får kun indtægter, hvis de ældre aktivt vælger friplejehjemmet til. Et friplejehjem får ikke anvist beboere - som de kommunale plejehjem gør - den private udbyder skal selv tiltrække kunderne.

De ældres egenbetaling er den samme per plads, som til et kommunalt plejetilbud.

På friplejehjemmet kan den ældre købe ekstra service, udover hvad der tilbydes på kommunale plejecentre og er inkluderet i prisen. Det er det gode ved det frie valg. Den enkelte kan tilkøbe ekstra serviceydelser, uden at der tages noget fra andre.

Et kommunalt plejecenter kan også gå "konkurs", hvis ingen ønsker at benytte det, eller hvis økonomien skrider på grund af dårlig ledelse. Forskellen er, at på friplejehjemmet er der en privat, som har penge i klemme - mens man i kommunen blot sender regningen videre til skatteborgerne. Derfor vil den private aktør også investere penge i at udvikle plejehjemmet fremfor blot at have fokus på at trække profit ud.

Der er i helt samme tilsyn med et friplejehjem, der er underlagt samme standarder som de kommunale tilbud. Dermed er kvaliteten i plejen altid mindst ligeså god som det offentlige tilbud.

Et friplejehjem vil løfte kvaliteten i ældreplejen for kommunens egne ældre, men selvfølgelig også tiltrække ældre fra andre kommuner, som vil tættere på familien. Dermed får vi både hævet kvaliteten og skabt flere indtægter.

