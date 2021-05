Der er højst et par landbrugsejendomme, der ligger i bare lidt nærhed af J. Jensen, skriver Philip Pedersen. Arkivfoto: Allan Nørregaard

DEBAT: J. Jensen er ude på landet

Det er interessant at følge skriverierne om J. Jensens recycling-anlæg. Jeg kørte derfor forbi virksomheden på Højlundevej. Det er da ude på landet!

Der er højst et par landbrugsejendomme, der ligger i bare lidt nærhed af virksomheden. Og de har vel også deres påvirkning af miljøet? Med mindre det er lystejendomme, som ejerne måske (?) har købt efter, at J. J. var etableret på deres matrikel.

Tilbage står, at Hillerøds byråd tilsyneladende ikke ønsker en virksomhed i kommunen, der arbejder med recycling af byggematerialer.

Det vanskeligt at forestille sig, at der kan være områder i kommunen, hvor en sådan virksomhed overhovedet kan placeres. For ude på landet: Der er den allerede. Kør forbi!