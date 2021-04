Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Hvorfor vil udvikler og politikere afvikle Papiruld? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Hvorfor vil udvikler og politikere afvikle Papiruld?

Hillerød - 13. april 2021 kl. 10:37 Af Frank Østergaard, Gl. Frederiksborgvej 82, Hillerød Kontakt redaktionen

Tydeligvis har udvikler brugt en del penge på projektoplæg og det virker som om nogen har lovet nogen noget. Men ærlig talt, projektet bygger på en masse bæredygtige tillægsord selv FN's 17 verdensmål tages til indtægt. Men faktum er, at Hammersholt Enge projektet skaber flere problemer for lokalområdet end det løser.

Papiruld Danmark beskæftiger ca. 30 medarbejdere, heraf halvdelen lokale. Arbejdspladser som sandsynligt går tabt hvis Papiruld tvinges til at flytte. Er det virkelig den politiske hensigt?

Ideen bag Papiruld kommer fra lokalt iværksætteri af bl.a. Claus Skov og startede såvidt jeg ved - 1989. En værdi som netop Hammersholt Enge argumenterer for. Papiruld er en bæredygtig virksomhed, der omdanner avispapir til grøn isolering. Virksomheden har aldrig været til gene for lokale beboere - heller ikke trafikken til og fra Papiruld!

Så hvad er motivation for udvikler for at omdanne området og lukke en progressiv virksomhed?

o Skyldes det at Industrigrunden er forurenet fra før Papiruld flyttede ind og derved koster penge at oprense?

o Øjner man mulighed for at tage hul på et nyt område i Hillerød, som kan omdannes fra landsby og natur til ny by og veje?

o Hvad har overbevist Udvikler, at de kan skabe det de selv kalder »verdens bedste landsby« (https://hammersholtenge.dk/visionen/) netop ved Hammersholt? Er det;

- en landsby klods op ad kl. 4 tung industri der udleder støv som skader lunger - en industri som konstant har udfordret kommunen og lokalområdet.

- en landsby som vil ligge op ad kraftig tung lastbil trafik (170+ lastbiler i døgnet) til og fra Perlite og Erhvervsparken?

- en landsby som ligger klods op ad en jernbane?

- en landsby som bidrager negativt til områdets og Hillerøds trafik problemer?

- en landsby som senere er nærliggende at udvide med hul udfyldning og dermed smelte Hammersholt og Ny Hammersholt sammen?

.... Hvad er det man mener, der gør Hammersholt Enge til »verdens bedste landsby«, og hvis det virkelig er ambitionen, bør den vel placeres et andet bedre sted?

Ønsker afklaring af planen for Hillerød Syd

Man kan være nervøs for, at vi hvert fjerde år skal kæmpe for at sikre områdets unikke værdier, derfor efterlyses en langsigtet stillingtagen til hvad Hillerød vil med Hillerød Syd. Vil man bevarer landsbyer og fantastisk naturområde mod Allerød, eller skal Hillerød og Allerød smelte sammen?

Der er samlet over 500 underskrifter mod projekterne i landzonen ved Hammerholt og Ny Hammersholt som tydeligt understreger borgernes holdning og derfor må vi håbe i sidste ende, at den tydelig stemme fra lokalområdet bliver vægten på vægtskålen.