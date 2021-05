Se billedserie Man føler sig til grin, når man samler affald op ved de åbne skraldespande, skriver Kirsten Amdi. Foto: Kirsten Amdi

DEBAT: Hvorfor er de gamle, åbne skraldespande her stadig?

Hillerød - 27. maj 2021 kl. 15:21 Af Kirsten Amdi, Firkløvervej 1, Hillerød Kontakt redaktionen

Hillerød Kommune har stadig de oldgamle, helt åbne skraldespande ved mange busstoppesteder. Her er der så frit spil for fugle og vind til at få affaldet op af spandene igen og til at flyde rundt om.

Det ser herrens ud og er med til, at Hillerød flyder med affald.

Jeg har prøvet at få en dialog med Louise Colding, formand klimaudvalget, men det sker intet.

Jeg har foreslået, at man - indtil man har nok nye spande - fjerner disse gamle, åbne spande.

Mange frivillige går i disse dage og samler affald i naturen - inklusiv mig selv, men man føler sig til grin, for næste gang, man cykler forbi en spand, så har fuglene været på spil igen... Et Sisyfos-arbejde.

Dette har før været omtalt i Hillerød Posten - og teknisk forvaltning lovede, at man ville se på dette problem - men INTET sker.

Svar fra Louise Colding (S), formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget:

Kære Kirsten Amdi.

Tak fordi du engagerer dig og har gjort dig dine overvejelser om at finde en løsning. Jeg er selv ude og samle affald op flere gange om måneden, så jeg forstår fin frustration.

Jeg er helt enig med dig i, at det ikke er holdbart med de åbne spande, hvilket du og jeg har drøftet før. Derfor er der også igangsat en udskiftning til nye spande med lukket låg f.eks. ved Kannikegade overfor vaccinationscentret, ved gennemgangen til Vibekevej, ved parkeringspladen ved Helsingørsgade, på Banestien og på Frederiksværksgade. Desuden har forvaltningen opsat ca. 20 lukkede firkantede spande flere steder, f.eks. langs Københavnssvej og ved Skævinge Station.

Udskiftningen fortsætter, og forvaltningen har bestilt yderligere ca. 20 lukkede spande, som bliver sat op hen over sommeren. Det er i øvrigt sat et budgetforslag på til budgetforhandlingerne om, at udskiftningen af spandene skal fortsætte hen over de næste par år.

Med hensyn til at pille de gamle spande ned, inden man sætter nye op, så er der både gode og dårlige erfaringer med det. Det er noget, vi vil få en orientering om i Natur, Miljø og Klimaudvalget, og det kan være vi skal lave et forsøg med det et sted i byen, så vi kan se, om det giver mere eller mindre skrald.

