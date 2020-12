DEBAT: Hvilken planet bor de Radikale på?

De Radikale i Hillerød bringer et debatindlæg i Hillerød Posten, hvori de skriver, at 'Hillerød skal have mere fokus på erhvervsklima' som reaktion på den seneste undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed fra Dansk Industri.

Hvis I fulgte med i vores lokale indsats på området, så ville I have læst mit debatindlæg for 14 dage siden om dette emne og have læst, at erhverv, beskæftigelses og turistudvalget allerede onsdag 2. december tog hul på dette emne.