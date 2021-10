Tue Tortzen savner svar på hvad kandidaterne til Hillerød Forsyning mener om blandt andet separatkloakering, madaffald på rensningsanlægget og beskyttelsen af grundvandet. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Hvad vil I med forsyningen og miljøet? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Hvad vil I med forsyningen og miljøet?

Hillerød - 08. oktober 2021 kl. 16:21 Af Tue Tortzen, Slettebakken 1 Ll. Sverige, - også bestyrelsesmedlem i Hillerød Forsyning og byrådsmedlem for Enhedslisten Kontakt redaktionen

De to forbrugervalgte medlemmer af bestyrelsen i Hillerød vand og Hillerød Spildevand skal vælges. Der er seks kandidater at vælge imellem. Når man går ind og ser på deres præsentation på hfors.dk, omtaler de fem af kandidaterne kun, hvordan de vil medvirke til at undgå fejl i administrationen fremover.

Det er vigtigt, men det er lige så vigtigt for os som vælgere at vide, hvad kandidaterne vil gøre i forhold til miljøet, hvor Hillerød Forsyning spiller en stor rolle.

Vores kloaker løber over, hver gang der er større regnvejr, og forurenet spildevand løber udenom rensningsanlægget til Havelse Å og Pøle Å - videre i Arresø og Roskilde Fjord.

For at stoppe denne forurening er det nødvendigt at separatkloakere både veje og private huse/befæstede arealer, men det har et politisk flertal stoppet.

Jens Gammeltoft har svaret ærligt, at han mener, det fortsat skal være frivilligt - hvad mener de andre kandidater?

Vores rensningsanlæg er forberedt til at rense for medicinrester, og der er mulighed for, at det også kan indrettes til at forarbejde madaffald, så der kan produceres gas og spares en masse transport af affaldet.

Men det koster mange penge i investering. Hvad mener kandidaterne om det?

Vores grundvand er truet af giftstoffer, som siver ned fra byerne og landbruget. Der skal gøres en stor indsats for at beskytte grundvandet. Hvad mener kandidaterne om det?

Jeg synes, det er svært at beslutte sig til, hvem man skal stemme på.