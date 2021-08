Byrådet skal fortsat have det lange lys på, når det gælder trafikinvesteringer, skriver Klaus Markussen fra Venstre. Arkivfoto: Allan Nørregaard

DEBAT: Hvad så nu?

Hillerød - 16. august 2021 kl. 17:26 Af Klaus Markussen, borgmesterkandidat for Venstre Kontakt redaktionen

Når det endelig ser ud til at lykkes at få statslige investeringer i infrastruktur til Nordsjælland, hænger det i stor stil sammen med et tæt og godt samarbejde mellem nordsjællandske kommuner. Skiftende byråd i Hillerød har stået sammen med vores nabokommuner i et godt samarbejde om de fælles store projekter.

Læs også: Motorvej tidligst færdig i 2028

For Hillerød har det især været forlængelsen af Hillerødmotorvejen til Hillerød, som har været den helt afgørende prioritering i det nordsjællandske trafiksamarbejde. Målet har været at få statslige investeringer til gode nordsjællandske fremkommelighedsprojekter. Fordi vi ved, at ringe fremkommelighed er en alvorlig gene for både familier og virksomheder, der bor her hos os.

Arbejdet ser ud til endelig at lykkes, og det gode spørgsmål bliver så helt naturligt: Hvad så nu? For i Hillerød har vi fortsat brug for statslige investeringer i infrastruktur for at sikre, at den udvikling, vi oplever her hos os, ikke sker på bekostning af os, som bor her i forvejen. Eller sagt med andre ord: Selv når Hillerødmotorvejen er forlænget, vil der stadig være brug for statslige investeringer i bedre fremkommelighed her i Hillerød Kommune.

Står det til Venstre, skal byrådet have det lange lys på og fortsat arbejde tæt og strategisk sammen med vores nabokommuner om vores fælles interesser. Målet skal fortsat være at sikre statslige investeringer i fremkommelighed her i vores del af landet. I et sådant samarbejde er det åbenlyst for Hillerød at prioritere, at Overdrevsvejen bliver udvidet så trafikafviklingen fra motorvejen til det nye hospital bliver smidig og effektiv. Og byrådet bør rettidigt tage drøftelsen om hvilke andre vigtige statslige investeringer i fremkommelighed, som skal fremmes, og derpå søge samarbejde med vores gode nordsjællandske nabokommuner.

I Venstre ser vi frem til at drøfte med de andre partier i byrådet om de - som vi - også ønsker et fortsat samarbejde med vores nabokommuner med det formål at sikre statslige investeringer i fremkommelighed her hos os.

